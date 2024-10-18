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Karaman'da Sporla Şehrini Keşfet Etkinliği Düzenlendi

Karaman'da Sporla Şehrini Keşfet Etkinliği Düzenlendi
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Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sporla Şehrini Keşfet' etkinliği, öğrencileri kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle buluşturdu. Etkinlikte atletizm oyunları ile gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldı.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturmak amacıyla Sporla Şehrini Keşfet etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaralarına götürülen Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerine, atletizm oyunları oynatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle, Karaman'ın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gençlerin, spora yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Etkinliklerin farklı tarihi mekanlarda devam edeceğini aktaran Karadeniz, "Amacımız, gençlerimize hem spor yapma alışkanlığı kazandırmak hem de şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmaktır. Karaman'ın her köşesi, geçmişten günümüze taşıdığı değerlerle dolu ve bu değerleri sporla birleştirerek tanıtmaya devam edeceğiz ve daha geniş bir kitleye ulaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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