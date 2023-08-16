Karaman'da Sollama Kazası: 2'si Ağır 6 Kişi Yaralandı

KARAMAN'da önündeki otomobili sollamak isterken lastiği patlayan otomobil solladığı otomobile yandan çarptı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Karaman Konya Karayolu 22'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih S. yönetimindeki 70 FS 210 plakalı otomobil ile Konya'dan Karaman istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Emin A. (36) idaresindeki 70 AS 898 plakalı otomobili sollamaya çalıştı. Fatih S.'nin kullandığı otomobilin sol arka lastiğinin patlamasının ardından otomobil, Emin A. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte 70 FS 210 plakalı otomobilde bulunan Zekeriya Ç.(27), Emre A.(7), Musa A. (22) ve Durmuş Ali A.(42) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zekeriya Ç. ve Musa A.' nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)