Karaman'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Karaman'da etkili olan sis, şehir merkezinde görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, trafik güvenliği için dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Karaman'da sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede ulaşımı etkileyen sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.