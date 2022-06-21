Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
AA - Murat Özünal - Güncel
Karaman'da seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karaman'da seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Eyyüp E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken yanlarına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda Eyyüp E. ile araçta bulunan Ramazan T. yaralandı.
Eyyüp E. aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Murat Özünal - Güncel