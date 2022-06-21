Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

AA - Murat Özünal - Güncel
Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Karaman'da seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Eyyüp E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken yanlarına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda Eyyüp E. ile araçta bulunan Ramazan T. yaralandı.

Eyyüp E. aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Murat Özünal - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title