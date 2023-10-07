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Karaman'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Karaman'da Üniversite Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.