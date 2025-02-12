Karaman'da Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde A.B.C. idaresindeki otomobile, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişilerin olduğu başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

A.B.C, aracının içinden silahla karşılık verip uzaklaştı.

Vücuduna saçma isabet eden ve otomobiliyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden A.B.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa süreli çatışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.