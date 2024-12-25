Karaman'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı
Karaman'da bir alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. E.A., L.T.'yi tabancayla yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 364. Sokak'ta E.A. ile L.T. (34) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. tabancayla L.T'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri E.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel