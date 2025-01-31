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Karaman'da Silahla Yaralama Olayında 1 Zanlı Tutuklandı

Karaman'da Silahla Yaralama Olayında 1 Zanlı Tutuklandı
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Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı. Yaralanan hastane müdürünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde dün, Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D'nin (46) bacağından silahla vurulmasıyla ilgili yakalanan S.Y. ile eşi H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan Konya'da tedavisi süren Ş.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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