Karaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Karaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda M.Ö, U.K, D.C, Ö.Ş. ve T.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada, 36 ruhsatsız tabanca ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, U.K, D.C. ve Ö.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken T.A. serbest bırakıldı.