Karaman'da Sıfır Atık Projesi Kapsamında Sergi Açıldı

Karaman'da "Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemeler kullanılarak yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

Karaman Gazi Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergide, Karaman Lisesi öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak yapılan süs eşyaları, aksesuarlar, tablolar ve maketler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Karaman Lisesi Müdürü Murat Baysal, "Atıktan Sanata" temasıyla gerçekleştirdikleri sergiyle geri dönüşüm konusunda toplumda farkındalık oluşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Serginin oluşturulmasında öğretmen ve öğrenciler olarak bir bütün şeklinde çalışıldığını anlatan Baysal, şunları kaydetti:

"Proje öncesinde öğrencilerimize farkındalık anketi yaptık. Proje bittikten sonra bir anket daha yaparak geri dönüşüm konusundaki bilgilerini tekrar ölçeceğiz. Projemize okulumuzun tamamı katıldı. Her türlü atık malzemeyi kullanmaya çalıştık. Kurduğumuz atık toplama noktalarında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin tamamı bu eserleri yapmak için atık biriktirdi. Bir kısmı 'O atıklardan ne yapabiliriz?' kısmını araştırdı, bir kısmı da üretimi gerçekleştirdi."

Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.