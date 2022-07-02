Karaman'da Sıfır Atık Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akkoyun, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Sıfır Atık Projesi'nin uygulanması ve geri dönüşüm bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaşması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Dünyayı daha yaşanılabilir kılmanın, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu aktaran Akkoyun, "Sıfır Atık Projesi hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir fırsattır. Projenin eksiksiz yürütülmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yapmamız gerekiyor." dedi.

Toplantıda, Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan üniteler, yapılması gereken çalışmalar gibi konular görüşüldü.