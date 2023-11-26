Karaman'da şiddetli rüzgar ağacı kökünden kırdı Karaman'da saatte hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı ağaçları kökünden kırdı.

Karaman'da şiddetli rüzgar ağacı kökünden kırdı

KARAMAN - Karaman'da saatte hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı ağaçları kökünden kırdı.

Karaman'da şiddet rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Saatte hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kaldırımdaki çam ağacı kökünden kırıldı. Kırılan çam ağacı nedeniyle yolun tek şeridi kısmen trafiğe kapandı. Kökünden kırılan çam ağacı olay yerine gelen Karaman Belediyesi ekiplerince kamyonete yüklenerek götürülürken, tek şeridi kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Karaman Valiliği ise, bugün için vatandaşları heyelan, sel, su baskını, soba zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.