Karaman'da sele kapılan bir kişi kayboldu - Haberler

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Karaman'da sele kapılan bir kişi kayboldu

AA - Mehmet Çetin - Güncel
Karaman'da sele kapılan bir kişi kayboldu

Karaman'da sel sularına kapılan bir çoban kayboldu.

Karaman'da sel sularına kapılan bir çoban kayboldu.

Merkeze bağlı Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban aşırı yağışların ardından oluşan sel sularına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Jandarma ve AFAD, 112 ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un da olay yerine gittiği öğrenildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezinden ihbarda Merkez Erenkavak Köyünden 1 vatandaşın suya kapılarak kayıp olduğu bilgisi üzerine olay yerine 2 Arama ve Kurtarma Aracı ile 7 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, UMKE, Jandarma ekipleri görevlendirilmiştir. Arama çalışmaları devam etmektedir." denildi

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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