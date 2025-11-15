Haberler

Karaman'da şehitler için fidan dikildi

Karaman'da, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için fidan dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı çevresinde kurulacak millet bahçesi alanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, millet bahçesi alanında bu yılın sonuna kadar 400 bin fidanın toprakla buluşturulmuş olacağını söyledi.

Kahraman şehitler anısına ağaçlandırma sahasında alan oluşturduklarını belirten Çiçekli, "Geçtiğimiz günlerde uçak kazasında 20 vatan evladını şehit verdik. Kahraman şehitlerimize ithafen 50 bin fidanı toprakla buluşturduk. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah geride kalan yakınlarına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
