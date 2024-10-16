Karaman'da Şarampole Düşen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
Karaman'da Dereköy yolunda şarampole düşen ve takla atan bir otomobilde bulunan sürücü A.K. ve yolcu H.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da şarampole düşüp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 07 FCL 85 plakalı otomobil, merkeze bağlı Dereköy yolunda şarampole düşerek takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.