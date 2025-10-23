Karaman'da PTT'nin 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Karaman'da Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ptt'nin kuruluş yıl dönümünde, Karaman Müdürlüğünde işlem yapan 185. müşteri Gülsüm Atik oldu.

Ptt Karaman Başmüdürü Faik Göksuçukur, Atik'e çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Göksuçukur, yaklaşık iki asırlık köklü geçmişinden ve tecrübesinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Ptt'nin her dönemde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi başardığını söyledi.

Atik, torununun burs parası işlemleri için PTT şubesine geldiğini belirterek, kendisine verilen hediyeler karşısında memnun olduğunu dile getirdi.