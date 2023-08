Karaman'da Pompalı Tüfekle Rehin Alma Olayı

Karaman'da tartıştığı eşiyle yaşanan olayda, A.T. adlı şahıs eşini başından yaralayarak rehin aldı. Polisin iknasıyla serbest bırakılan A.T. daha sonra silahıyla polis ekiplerine teslim oldu.

KARAMAN'da tartıştığı eşi F.T.'yi (22) evlerinde pompalı tüfeğin dipçiğiyle başından yaralayıp rehin alan A.T. (24), polisin iknasıyla serbest bıraktı. A.T. daha sonra silahıyla polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 00.15 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan F.D. ile eşi A.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından A.T. eline aldığı pompalı tüfeğin dipçiğiyle eşini başından yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri evin penceresinden A.T.'nin elindeki pompalı tüfeği fark etti. Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ikna çabasının ardından A.T. eşi F.T.'yi dışarıya gönderdi. F.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre sonra pompalı tüfekle polise teslim olan A.T., eşinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)