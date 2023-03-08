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Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

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Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan otomobilin başka bir otomobile, sonra da bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan otomobilin başka bir otomobile, sonra da bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü Mehmet Kumcu (34) yönetimindeki 42 AHE 625 plakalı otomobil, Gazi Dükkan Mahallesi 151 Sokak'ta önce Bahattin Ay (44) idaresindeki 70 FD 103 plakalı otomobile ardından bahçe duvarına çarptı. Kazada her 2 sürücüyle birlikte Bahattin Ay'ın kullandığı araçtaki Ramazan Kürtoğlu (34) yaralandı.

Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Mehmet Kumcu Karaman Güncel Haberler

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