Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın - Haberler

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Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) plastik malzeme üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

KARAMAN (AA) - Karaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) plastik malzeme üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fabrikanın depo bölümünde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için müdahaleye başlarken, Konya başta olmak üzere birçok yerden takviye itfaiye ekibi istendi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman, İtfaiye, Yangın, OSB, Güncel, Haberler

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