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Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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KARAMAN'da plastik fabrikasında yangın çıktı.

KARAMAN'da plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında saat 11.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)

Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)

Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)

Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)

Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)

Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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