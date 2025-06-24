Karaman'da Park Halindeki Otomobilde Telefon Bataryası Patladı

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Karaman'ın Kirişçi Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda aracın hasar gördüğü bildirildi.

Karaman'da park halindeki otomobilde bulunan telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kirişçi Mahallesi'ndeki otoparkta park halindeki otomobilden duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçta hasar meydana geldi.

Yangına araçtaki patlayan telefon bataryasının yol açtığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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