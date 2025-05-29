Karaman'da Özel Eğitim Öğrencilerini Taşıyan Servis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı

Karaman'da Özel Eğitim Öğrencilerini Taşıyan Servis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da özel eğitim öğrencilerini taşıyan bir servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olarak bildirildi.

Karaman'da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Özel eğitim öğrencilerini taşıyan Ü.E. idaresindeki 70 DZ 586 plakalı okul servis aracı, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda Ö.B. yönetimindeki 33 AUD 983 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, servis aracındaki sürücünün yanı sıra H.D. (44) ve S.N. (39) ile öğrenciler A.E.N. (13), M.G. (18), İ.K. (19) ve H.İ.E. (16) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada

Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada
MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...

MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.