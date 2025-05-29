Karaman'da Özel Eğitim Öğrencilerini Taşıyan Servis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı

Karaman'da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Özel eğitim öğrencilerini taşıyan Ü.E. idaresindeki 70 DZ 586 plakalı okul servis aracı, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda Ö.B. yönetimindeki 33 AUD 983 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, servis aracındaki sürücünün yanı sıra H.D. (44) ve S.N. (39) ile öğrenciler A.E.N. (13), M.G. (18), İ.K. (19) ve H.İ.E. (16) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.