Karaman'da Otomobilin Motor Kısmında Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı
Karaman'da polis ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, aracın motor kısmında gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karaman'da otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E.Y. ve M.B'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.