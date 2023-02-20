Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Hamis Kıvrak (43) yönetimindeki 46 ADZ 117 plakalı otomobil, Karaman - Ereğli kara yolunun 40. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa çarptı.
Kimliği tespit edilemeyen yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cesedi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahsın, kimliğini tespit etme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel