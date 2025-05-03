Karaman'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Karaman'da, R.K.U. adlı 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Selin Güneş hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.
Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
R.K.U. (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hamidiye Mahallesi 373. Sokak'ta, Selin Güneş'e (6) çarptı.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan R.K.U, polis tarafından yakalandı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel