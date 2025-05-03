Karaman'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da, R.K.U. adlı 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Selin Güneş hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

R.K.U. (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hamidiye Mahallesi 373. Sokak'ta, Selin Güneş'e (6) çarptı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan R.K.U, polis tarafından yakalandı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.