Bisikleti ile otomobile çarpan çocuk yaralandı

KARAMAN - Karaman'da otomobilin arka tekerine bisikletiyle çarpan çocuk yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi 1589. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile yokuş aşağı inmekte olan Ö.B. isimli çocuk, kavşakta M.G. yönetimindeki 42 AFP 225 plakalı otomobilin arka tekerine yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yola savrulurken, bisikletin ön tekeri eğildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.