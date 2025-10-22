Karaman'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı
Karaman'da meydana gelen kazada, 16 JDP 08 plakalı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.
Karaman'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
B.U. idaresindeki 16 JDP 08 plakalı otomobil, merkeze bağlı Başkışla köyü yolunda uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçtaki Z.D. ve M.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel