Karaman'da Otomobil Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı

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Karaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobilin takla atması sonucu, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

M.B.U. (35) idaresindeki 70 BD 881 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada sürücü M.B.U, eşi E.U. (33) ile çocukları Z.M.U. (7) ve M.S.U. (4) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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