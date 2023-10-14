Karaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: Koca Hayatını Kaybetti, Çocuklar Yaralandı
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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve eşi hayatını kaybederken, çocukları yaralandı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor.
Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 2,5 yaşındaki çocukları yaralandı.
Seyfullah Öztürk (30) yönetimindeki 42 DY 123 plakalı otomobil, merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında, şarampole devrildi.
Sürücü Öztürk ile eşi Fadime Öztürk (28) ve 2,5 yaşındaki çocukları E.Ö. yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Öztürk ve eşi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazadan yaralı kurtulan çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel