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Karaman'da Otomobil Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil, önce ağaca ardından duvara çarptı. Araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da yoldan çıkan otomobilin önce ağaca ardından duvara çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.B. (37) idaresindeki 70 ABH 818 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce kaldırımdaki ağaca ardından hastane binasının duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan F.B.'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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