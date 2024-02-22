Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.A.Ş. idaresindeki 35 AZ 5403 plakalı otomobil, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 70 ABH 958 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.G. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.