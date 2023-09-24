Karaman'da Otomobil Çalan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Karaman'da park halindeki bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Karaman'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hazar N. (23) ile dini nikahla yaşadığı Burcu Y. (23), Fatih Mahallesi'nde park halindeki 42 ENN 34 plakalı otomobili çaldı. Aracın plakasını değiştiren şüpheliler Karaman'dan Antalya'ya gitmek için yola çıktı.

Otomobilinin çalındığını fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu aracın Konya istikametine doğru gittiği belirlendi. Konya'nın Taşkent ilçesine giriş yapan otomobil, ilçe ekipleri tarafından durduruldu.

Gözaltına alınan Hazar N. ve Burcu Y. ile çalınan otomobil, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hazar N., adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba" diye seslendi.

Hazar N. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanırken, Burcu Y. serbest bırakıldı.