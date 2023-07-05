Karaman'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Karaman sınırları içinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararın detayları paylaşıldı.

Karaman sınırları içinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artması ile orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları yangına karşı korumak amacıyla, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74.maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca kararın alındığı bildirildi.

Ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 30 Eylül'e kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, orman alanları içerisinde 5 Temmuz'dan 30 Ağustos'a kadar mangal, semaver, ateş yakılması yasaktır. Kapsam dışı bırakılan mesire yerlerinde, ilgili ve sorumlu idare/işletme tarafından gerekli tedbirler alınarak mesire alanında belirlenen yerler dışında ateş yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlara 4 kilometre mesafede ve 6831 sayılı Orman Koruma Kanunu'nun 31 ve 32. maddesi çerçevesinde olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız yakmak, bağ ve bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır."