Karaman'da Orman Yangınları Önlemek İçin Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

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Karaman'da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Valilik, piknik ve mesire alanlarında da gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Karaman'da yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla orman alanlarına girişlere yasak getirildiği belirtildi.

Ormanlık alanlar ve bu alanlar dışında kalan piknik ve mesire alanlarında sorumlu kurumlar tarafından her türlü tedbirin alınacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca kent genelinde kiraya verilen piknik ve mesire yerleri ile belediyelerin ya da İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan millet ormanlarında, alanların işleticileri orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. İşleticilerin alması gereken tedbirler orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından denetlenecektir. Karaman merkez ve İlçe Kaymakamlıkları ile Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin şekilde yapacaklardır. Gerekli hallerde İlçe Kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Açıklamada, yasağa uymayanlara 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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