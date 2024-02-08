Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar Erkekler Güreş Grup Müsabakaları Başladı
Karaman'da düzenlenen okul sporları yıldızlar erkekler güreş grup müsabakalarında 16 ilden 460 sporcu mücadele ediyor. Müsabakaların serbest stilde yapılan ilk gün maçlarıyla başladığı belirtildi. Final maçları ise 11 Şubat Pazar günü yapılacak.
Karaman'da okul sporları yıldızlar erkekler güreş grup müsabakalarında 16 ilden 460 sporcu mücadele edecek.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Merkez Spor Salonunda düzenlenen müsabakaların serbest stilde yapılan ilk gün maçlarıyla başladığı belirtildi.
Açıklamada, müsabakaların 9 Şubat Cuma serbest stil final karşılaşmalarının yapılacağı, 10 Şubat Cumartesi de grekoromen stil maçlarıyla devam edeceği ve 11 Şubat Pazar günü final maçlarının ardından sona ereceği ifade edildi.
Ayrıca, 11 sıklette düzenlenen müsabakalar sonunda kategorilerinde ilk 6'ya giren sporcuların Niğde'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı elde edeceği kaydedildi.