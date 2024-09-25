Karaman'da Öğrencilere Mobil Trafik Eğitimi Verildi

Mobil trafik tırında öğrencilere trafik eğitimi verildi

KARAMAN - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Tırı, Karaman'da öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle il il dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı, Karaman'a gelerek, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda minik öğrencilere trafik eğitimi verdi.

"Türkiye'yi dolaşıyoruz"

Trafik eğitimlerini veren polis memuru Semih Demirel, "İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT Genel Müdürlüğü'nün ortak projesiyle mobil trafik eğitim tırlarımızla Türkiye'yi dolaşıyoruz. Mobil trafik tırlarımızın içinde öncelikle teorik eğitimler veriyoruz. 'Trafik nedir? Trafikte insanların rolleri nelerdir? Yaya geçitleri, emniyet kemeri kullanımı' gibi konularda bilgiler sunuyoruz. Ardından çocuklarımızı dışarı alıyoruz ve parkurda uygulamalı eğitimler vererek trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Trafik eğitimi alan 2.sınıf öğrencisi Ayşenaz, "Verilen eğitimle trafik kurallarını öğrendim. Büyüklerimize de öğretmemiz gereken trafik kurallarını öğrendim. Trafikte 18 yaşından küçük çocuklar ön koltuğa oturmamalı ve araba sürmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Eğitime katılan öğrencilere, görevli polis memurları tarafından trafik boyama kitabı hediye edildi..