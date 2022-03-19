Karaman'da öğrenci servisiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da motosiklet ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Süleyman Eren'in kullandığı 34 EPY 574 plakalı motosiklet, Zembilli Mahallesi'nde Emre G. yönetimindeki 70 C 0094 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Eren, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.