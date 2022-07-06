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Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Akkoyun, Valilik toplantı salonunda yaptığı konuşmada, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması hususunda önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Muhtarların, köylerde ve mahallelerde devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü aktaran Akkoyun, "Biz Valilik ve kurumlarımız olarak sürekli yanınızdayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini bize hemen iletin. Çözümü için bütün imkanları seferber edeceğiz. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için buradayız." dedi.

Akkoyun, açık kapı, KADES, UYUMA gibi uygulamalardan da bahsederek şunları kaydetti:

"Siz kıymetli muhtarlarımızdan bu uygulamalarımızın tanıtımı ve kullanımı konusunda destek bekliyoruz. Köylerimizde ve mahallelerimizde düğün, nişan ile asker uğurlaması gibi etkinliklerde vatandaşlarımızın havaya ateş açmaması için gerekli bilgilendirmeleri yapalım. Mutlu günlerimizde, mutluluğumuzu paylaştığımız etkinliklerde mutluluğumuza kurşun sıkılmasın. Havaya ateş açan kim olursa olsun kolluk kuvvetlerimize haber verelim."

AA / Murat Özünal - Güncel

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