Karaman'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Karaman'da kaza yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.40 sıralarında Zengen yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bakıcı'nın (24) kullandığı 70 DU 283 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Bakıcı, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN