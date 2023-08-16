Karaman'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Karaman'da meydana gelen motosiklet kazasında, aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada bir kişi yaralandı.
Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Recep Dağ (21) idaresindeki 70 ABF 666 plakalı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Larende Alt Geçidi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü Dağ ile arkasında bulunan Tunç Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel