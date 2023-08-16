Karaman'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Motosiklet alt geçit çıkışında aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da motosikletin alt geçit çıkışında aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Dağ yönetimindeki 70 ABF 666 plakalı motosiklet, alt geçit çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Dağ ile arkasında yolcu olarak bulunan Tunç Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan sürücü Dağ, doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.