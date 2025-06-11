Karaman'da Motosiklet Kazası: 2 Ağır Yaralı
Karaman'da plakasız motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Ş.Ö. (32) idaresindeki plakasız motosiklet, Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile motosikletteki O.D. (22), ağır yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel