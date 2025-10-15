Haberler

Karaman'da Motosiklet Denetiminde 159 Sürücüye Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 1325 araç ve sürücüsü kontrol edildi ve yetersiz ehliyet, standart dışı egzoz, muayenesiz araç gibi ihlallerden 159 sürücüye ceza verildi.

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletlilere yapılan denetimlerde 159 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, 7-13 Ekim'de kent merkezindeki çeşitli noktalarda motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerinde 1325 araç ve sürücüsü denetlendi, yetersiz ehliyetle araç kullanmak, standart dışı egzoz, muayenesiz araç, kasksız motosiklet kullanmak gibi çeşitli ihlallerden 159 sürücüye ceza kesildi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.