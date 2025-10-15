Karaman'da Motosiklet Denetiminde 159 Sürücüye Ceza
Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 1325 araç ve sürücüsü kontrol edildi ve yetersiz ehliyet, standart dışı egzoz, muayenesiz araç gibi ihlallerden 159 sürücüye ceza verildi.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel