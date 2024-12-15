Karaman'da Metal Atölyesinde Yangın Çıktı
Karaman Hamidiye Mahallesi'ndeki bir metal işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Karaman'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki metal işleme atölyesinde, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hızla söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel