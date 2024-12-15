Karaman'da Metal Atölyesinde Yangın Çıktı

Karaman'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki metal işleme atölyesinde, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hızla söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.