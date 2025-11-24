Karaman'da Mermer Ocağında İş Kazası: 1 Ölü
Karaman'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki işçi Şahin Bozkurt, üzerine düşen kaya parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Karaman'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Özdemir köyündeki mermer ocağında çalışan Şahin Bozkurt'un (45) üzerine kaya parçası düştü.
Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Bozkurt'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel