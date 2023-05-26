Karaman'da mermer ocağı kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

KARAMAN'da mermer ocağı işçilerin taşıyan cipin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralı Ali Gökmen'in 52 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmesiyle, ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Kaza, 03 Nisan Pazartesi günü 16.30 sıralarında merkeze bağlı Aybastı köyünde meydana geldi. Köyün yakınındaki bir mermer ocağında çalışan 6 işçi, iş yerine ait 06 ADY 849 plakalı ciple kent merkezine gitmek için yola çıktı. Cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan 6 işçiden Ali Gökmen yaralanırken, Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ve Mustafa Güler hayatını kaybetti. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Gökmen buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

5 işçinin cenazesi yapılan otopsinin ardından 4 Nisan Salı günü oturdukları mahallelerde toprağa verildi.

52 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Aracın kimin kullandığı henüz tespit edilemezken, yaralı Ali Gökmen tedavi gördüğü hastanede 52 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Gökmen'in ölümüyle birlikte kazadaki ölü sayısı da 6'ya yükseldi.