Karaman'da masal anlatma yarışması düzenlendi

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı masal anlatma yarışmasının finali yapıldı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı masal anlatma yarışmasının finali yapıldı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okul yöneticileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

8 okulun katıldığı yarışma sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, masalların nesilden nesile aktarılan kültürel bir miras olduğunu belirtti.

Çocukların her birinin kendileri için bir inci olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Sizler bizim umudumuz, yarınımız yani geleceğimizsiniz. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizi dinlerken bizler geçmişe bir yolculuk yaptık. Dedelerimiz ve ninelerimiz bizlere küçükken masallar anlatırdı. Dijital çağı yaşadığımız bu dönemde masalların hayatımızda hayal kurma anlamında çok ciddi bir katkısı ve yeri vardır. Dolasıyla minik öğrencilerimiz bize hayal kurdurdular ve geçmişe götürdüler. Masallarımız bizim kültürel mirasımızdır. Bizi biz yapan değerlerimizdendir. Bu değerin gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür yarışmaları önemsiyoruz."