Karaman'da Marketten Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
Karaman'ın Koçakdede Mahallesi'ndeki bir marketten gıda ürünü ve sigara çalan H.B. isimli şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilerek tutuklandı.
Karaman'da, marketten yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Koçakdede Mahallesi'ndeki marketten gıda ürünü ve sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.B'yi (46) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel