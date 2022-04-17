Karaman'da "maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Karaman'da "maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı

Karaman'da parkta oynarken maganda kurşunu isabet eden 8 yaşındaki çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da parkta oynarken maganda kurşunu isabet eden 8 yaşındaki çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta otomobilden inen bir kişi elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, parkta oynayan 8 yaşındaki A.M.Y'ye isabet etti.

A.M.Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili Sümer Mahallesi Göztepe yolunda durdurdu.

Üç pompalı tüfek ele geçirilen otomobildeki Remzi E, Volkan Ç, Talha B. ve Mustafa D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı A.M.Y'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman, Güncel, Haberler

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