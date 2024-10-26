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Karaman'da Lise Öğrencisi Tabanca İle Vurularak Öldürüldü

Karaman'da Lise Öğrencisi Tabanca İle Vurularak Öldürüldü
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Karaman'da, ortak derste arkadaşının tabancasıyla vurulan 16 yaşındaki Mehmet Eren Parlak, hayatını kaybetti. Olay sonrası cenazesine katılan arkadaşları ve ailesi gözyaşları döktü. Olayın ardından A.G. tutuklandı ve öğrencilere psikososyal destek sağlandı.

KARAMAN'da ortak derste arkadaşı A.G. (16) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Mehmet Eren Parlak'ın (16) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan sınıf arkadaşları birbirlerine sarılıp, ağladı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki Hakkı Teke Spor Lisesi'nde ortak derste meydana geldi. 11-B sınıfı öğrencisi A.G., kız meselesi nedeniyle 11-A sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Parlak'ı tabanca ile vurdu. Kanlar içinde kalan Mehmet Eren, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.G.'nin, olayda kullandığı tabancanın izne gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru dayısının beylik tabancası olduğu belirlendi. Emniyette susma hakkını kullanan A.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'SENİN YOKLUĞUNA NASIL DAYANACAĞIM'

Annesi Gamze İçel ve babası Önder Parlak'ın boşandığı için devlet koruması altında, Karaman Sevgi Evleri'nde kalan Mehmet Eren'in cenazesi, bugün Şehir Mezarlığı önüne getirildi. Cenazeye annesi ve babasının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Yakınlarının desteğiyle güçlükte ayakta durabilen anne Gamze İçel, "Kuzum senin yokluğuna nasıl dayanacağım'" diyerek ağladı. Cenazeye katılan sınıf arkadaşları da birbirlerine sarılıp, ağladı.

EKİPLER DESTEK VERDİ

Saldırın ardından okuldaki öğrencilere psikososyal destek vermeye başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler, mezarlıkta da aile ve öğrencilere destekte bulundu. Mehmet Eren'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Önder Parlak'ın komşusu Serdar Uğurludağ, "Okullarda bu psikolojik desteleri öne almamız lazım. Gençlerin psikolojik desteğe ihtiyacı var." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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